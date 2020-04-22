Факты ICTV. Спорт (22.04.2020)

Самые актуальные спортивные события 22 апреля: УЕФА готовится объявить скорректированный календарь нынешнего футбольного сезона. Завтра на заседании исполкома представители всех европейских футбольных ассоциаций в формате видео-конференции должны утвердить календарь матчей после карантина; президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, похоже, сожалеет, что в свое время потратил сотни миллионов на своих звезд: Неймара, Мбаппе, Кавани и других. Футболисты парижан получают заоблачные зарплаты, которые в условиях пандемии коронавируса, трудно выплачивать даже щедрому Эмиру Катара, за чьи деньги фактически и содержится ПСЖ.

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