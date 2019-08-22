Факты ICTV. Спорт (22.08.2019)

Самые актуальные спортивные события 22 августа: греческий Олимпиакос почти гарантировал себе место в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА; украинский боксер Сергей Деревянченко проведет бой за вакантный ныне чемпионский пояс IBF против казахстанца Геннадия Головкина; на последнем теннисном Грэнд Слэме сезона ЮС Опун сразу две украинки будут сеяными.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 21 августа.

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