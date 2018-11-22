Факты ICTV. Спорт (22.11.2018)

Самые актуальные спортивные события 22 ноября: завтра Шахтер в Премьер-Лиге сойдется с ФК Львов; один из самых известных футболистов мира Дидье Дрогба завершил свою 20-летнюю футбольную карьеру; 300 матчей за 2,5 года. Это достижение украинской хоккейной лиги, которая накануне отпраздновала небольшой юбилей.

Опубликовано Ноябрь, 22 в 10:30



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