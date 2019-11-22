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Факты ICTV. Спорт (22.11.2019)

Самые актуальные спортивные события 22 ноября: в украинском футбольном чемпионате стартует 15 тур, открывает его поединок лидера турнирки – Шахтера, который примет ФК Львов; КДК Украинской ассоциации футбола принял решение о скандальном эпизоде в матче прошлого тура Шахтер-Динамо Киев; в Лиме этого уикенда определится обладатель самого престижного клубного трофея Южной Америки Копа Либертадорес.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 21 ноября.

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