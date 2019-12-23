Факты ICTV. Спорт (23.12.2019)

Самые актуальные спортивные события 23 декабря: впервые в истории Премьер Лиги матч приостановили из-за расистских оскорблений; хоккейный клуб Донбасс вышел на второе место в чемпионате Украинской хоккейной лиги; Рафаэль Надаль в отличном настроении встретит Новый год. Испанец под завершение сезона выиграл еще один титул.

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