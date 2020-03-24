Факты ICTV. Спорт (24.03.2020)

Самые актуальные спортивные события 24 марта: коронавирус обнаружили у известного турецкого футбольного тренера Фатиха Терима; Микель Артета, который заболел полторы недели назад коронавирусом, сообщил, что уже выздоровел; Гран При чемпионата Формулы 1 в Баку, которое должно было открывать нынешний сезон королевских гонок — отменено.

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