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Факты ICTV. Спорт (24.04.2020)

Самые актуальные спортивные события 24 апреля: УЕФА досрочно выплатит футбольным клубам 70 млн евро за участие их представителей в отборе к Евро 2020; в Германии команды Бундеслиги уже несколько недель проводят активную подготовку; благодаря современным велотренажер профессиональные велосипедисты могут не только поддерживать форму, крутя педали, но и соревноваться друг с другом в виртуальных велогонках.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт.

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