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Факты ICTV. Спорт (24.09.2018)

Самые актуальные спортивные события 24 сентября: домашним разгромом отмечено киевское Динамо; Мюнхенская Бавария без проблем разобралась с Шальке и взяла 3 очка в Гельзенкирхене; хоккейный чемпион Украины Донбасс и новичок УХЛ херсонский Днепр получили по три подряд победы в стартовых поединках регулярного чемпионата.

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