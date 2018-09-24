Факты ICTV. Спорт (24.09.2018)
Самые актуальные спортивные события 24 сентября: домашним разгромом отмечено киевское Динамо; Мюнхенская Бавария без проблем разобралась с Шальке и взяла 3 очка в Гельзенкирхене; хоккейный чемпион Украины Донбасс и новичок УХЛ херсонский Днепр получили по три подряд победы в стартовых поединках регулярного чемпионата.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-24
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