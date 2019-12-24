Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Спорт

Факты ICTV. Спорт (24.12.2019)

Самые актуальные спортивные события 24 декабря: уже может паковать чемоданы Назарий Русин. Футболист, который последний сезон провел в аренде в Заре, поедет на сборы в Турцию с Динамо; фанаты Шахтера определили лучшего футболиста клуба в декабре. В опросе в соцсетях более половины сторонников дончан отдали свои голоса за Тараса Степаненко; три матча дисквалификации – такое наказание получил Сон Хин Мин за фол против Энтони Рюдигера.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 23 декабря.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV – Выпуск 21:10 (24.12.2019)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (24.12.2019)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (24.12.2019)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (24.12.2019)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (24.12.2019)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (24.12.2019)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (24.12.2019)
Факты ICTV – Выпуск 6:45 (24.12.2019)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка