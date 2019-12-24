Факты ICTV. Спорт (24.12.2019)

Самые актуальные спортивные события 24 декабря: уже может паковать чемоданы Назарий Русин. Футболист, который последний сезон провел в аренде в Заре, поедет на сборы в Турцию с Динамо; фанаты Шахтера определили лучшего футболиста клуба в декабре. В опросе в соцсетях более половины сторонников дончан отдали свои голоса за Тараса Степаненко; три матча дисквалификации – такое наказание получил Сон Хин Мин за фол против Энтони Рюдигера.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 23 декабря.

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