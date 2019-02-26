ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android

Факты ICTV. Спорт (26.02.2019)

Самые актуальные спортивные события 26 февраля: лидеры отечественного футбола Шахтер и Динамо Киев после поединков в еврокубках возобновили участие в украинской Премьер лиге; в 23-м туре немецкой Бундеслиги середняк чемпионата Хоффенхайм упустил победу над четвёртым в турнирке Лейпцигом – 1:1; авиакатастрофа, в которой погиб аргентинский футболист Эмилио Сала, произошла из-за неудачного маневрирования во время сложных погодных условий.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV – Выпуск 8:45 (26.02.2019)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (26.02.2019)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (26.02.2019)
Факты ICTV – Выпуск 6:45 (26.02.2019)
Факты ICTV – Выпуск 21:10 (25.02.2019)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (25.02.2019)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (25.02.2019)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (25.02.2019)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка