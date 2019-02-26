Факты ICTV. Спорт (26.02.2019)

Самые актуальные спортивные события 26 февраля: лидеры отечественного футбола Шахтер и Динамо Киев после поединков в еврокубках возобновили участие в украинской Премьер лиге; в 23-м туре немецкой Бундеслиги середняк чемпионата Хоффенхайм упустил победу над четвёртым в турнирке Лейпцигом – 1:1; авиакатастрофа, в которой погиб аргентинский футболист Эмилио Сала, произошла из-за неудачного маневрирования во время сложных погодных условий.

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