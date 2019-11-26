Факты ICTV. Спорт (26.11.2019)

Самые актуальные спортивные события 26 ноября: Александр Усик может продолжить свою боксерскую карьеру в супертяжелом дивизионе уже в феврале в Манчестере; дисквалифицировать на 4 года и отстранить официальную сборную России от всех соревнований – такое решение международном антидопингового агентство рекомендует принять комитет.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 25 ноября.

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