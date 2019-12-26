Факты ICTV. Спорт (26.12.2019)

Самые актуальные спортивные события 26 декабря: летом в Токио состоятся 32-ие Олимпийские игры. 2015 года наши чиновники декларировали амбициозные планы, из Японии мы привезем 35 медалей; Элина Свитолина не поедет на Олимпиаду, если этого не захочет федерация тенниса Украины; херсонский Днепр настигает Донбасс в турнирной таблице украинской хоккейной лиги.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 24 декабря.

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