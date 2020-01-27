Факты ICTV. Спорт (27.01.2020)
Самые актуальные спортивные события 27 января: киевское Динамо, которое на сборах в Белеке, свой очередной спарринг сыграет сегодня против брестского Динамо; Ливерпуль за последний месяц провел 10 матчей, поэтому после ничьей в Кубке Англии против Шрусбери 2: 2, Юрген Клопп заявил, что на переигровку этого поединка поедет молодежный состав красных.
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2020-01-27
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