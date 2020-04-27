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Факты ICTV. Спорт (27.04.2020)

Самые актуальные спортивные события 27 апреля: карантинный кризис в мировом футболе может сыграть на руку Андрею Лунину; руководство Ла Лиги настаивает на возобновлении чемпионата и даже готово штрафовать клубы и игроков, которые откажутся играть; лондонский Арсенал начинает индивидуальные занятия на своей базе.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 24 апреля.

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