Факты ICTV. Спорт (27.08.2019)

Самые актуальные спортивные события 27 августа: Леся Цуренко, снялась с соревнований из-за травмы локтя, украинка отказалась выходить на игру против Флипкенс; дебют Евгения Шахова в Италии откладывается, украинец, который этим летом перебрался в Лечче, так и не вышел на поле в первом матче своего клуба; Владислав Вакула подписал контракт на 5 лет с Шахтером.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 22 августа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.