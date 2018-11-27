Факты ICTV. Спорт (27.11.2018)

Самые актуальные спортивные события 27 ноября: сегодня Шахтер сыграет свой матч Лиги Чемпионов против Хоффенхайма; Манчестер Сити сейчас может гарантировать себе место в плей-офф Лиги Чемпионов; кроме Манчестер Сити выйти в плей-офф Лиги Чемпионов могут: Бавария, Рома с Реалом, Ювентус и Манчестер Юнайтед.

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