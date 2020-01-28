Факты ICTV. Спорт (28.01.2020)

Самые актуальные спортивные события 28 января: Динамо Киев разгромило своих одноклубников из Бреста. К тому же свой предпоследний товарищеский матч на первых сборах в Турции киевляне выиграли в сухую; прекрасно воспользовался своим шансом продемонстрировать бомбардирский талант и молодой нападающий лондонского Арсенала – Букайо Сака.

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