Факты ICTV. Спорт (28.01.2020)
Самые актуальные спортивные события 28 января: Динамо Киев разгромило своих одноклубников из Бреста. К тому же свой предпоследний товарищеский матч на первых сборах в Турции киевляне выиграли в сухую; прекрасно воспользовался своим шансом продемонстрировать бомбардирский талант и молодой нападающий лондонского Арсенала – Букайо Сака.
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2020-01-28
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