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Факты ICTV. Спорт (28.04.2020)

Самые актуальные спортивные события 28 апреля: ФИФА и УЕФА помогут украинскому футболу пережить пандемию; европейский футбол начинает приходить в себя, уже занимаются в Германии, в Италии футболисты начинают тренироваться индивидуально с 4 мая, а с 18 числа — командами; двое из пяти самых дорогих футболистов планеты Осман Дембеле и Филипе Коутиньо оставят Барселону.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 27 апреля.

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