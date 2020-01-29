Факты ICTV. Спорт (29.01.2020)
Самые актуальные спортивные события 29 января: футбольный вице-чемпион Украины Динамо Киев завершил первый этап турецких тренировочных сборов и вернулся домой; донецкий Шахтер пока остается в Турции; полученные деньги Тоттенхэм потратит на значительно младшего и перспективного Джованни Ло Чельсо; украинский чемпион мира по боксу по версии WBА в легчайшем весе Артем Далакян готов выступить во всемирной серии бокса.
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2020-01-29
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