Факты ICTV. Спорт (29.04.2020)

Самые актуальные спортивные события 29 апреля: футбола во Франции не будет, правительство страны накануне официально запретило все крупные события до сентября; Олимпийские игры в Токио проведут в следующем году, если человечество не победит коронавирус — Олимпиаду 2020 вообще отменят; за время карантина футболист сборной Украины и Шахтера Евгений Коноплянка может похвастаться большими результатами в ФИФА 20.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 28 апреля.

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