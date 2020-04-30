Факты ICTV. Спорт (30.04.2020)
Самые актуальные спортивные события 30 апреля: долгожданное возвращение футбола в Европе может отложиться, обновления матчей немецкой Бундеслиги 9 мая под угрозой срыва; нидерландские клубы все еще надеются, что их чемпионат таки доигрывают; в Беларуси продолжается не только футбольный чемпионат, но и розыгрыш тамошнего национального Кубка.
Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 29 апреля.
2020-04-30
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