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Факты ICTV. Спорт (30.08.2019)

Самые актуальные спортивные события 30 августа: Александр Усик уже имеет нового соперника, дебютирует украинец в тяжелом боксерском дивизионе 12 октября в Чикаго; Донецкий Шахтер получил соперников в групповом раунде Лиги Чемпионов УЕФА; не проиграла, но вылетела, луганская Заря прощается с Еврокубками.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 29 августа.

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