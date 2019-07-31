Факты ICTV. Спорт (31.07.2019)

Самые актуальные спортивные события 31 июля: Марьян Швед забил гол в матче своего Селтика против Немое Калью и прошел дальше в Лиге чемпионов; звезда итальянского Милана Роберто Донадони продолжит свою карьеру в Китае; Лионель Скалони возглавит Сборную Аргентины до Чемпионата мира в Катаре 2022; Евгений Коноплянка, похоже, продолжит выступления в Турции.

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