Факты ICTV. Спорт 7:45 (01.04.2020)

Самые актуальные спортивные события 1 апреля: УЕФА сегодня должен решить дальнейшую судьбу футбольного сезона. Из-за пандемии коронавируса почти вся футбольная жизнь на континенте парализована; на борьбу с коронавирусом мир бросает все силы и ресурсы. В местах массовых заболеваний спортивные объекты экстренно превращают в госпитали.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.