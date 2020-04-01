Факты ICTV. Спорт 7:45 (01.04.2020)
Самые актуальные спортивные события 1 апреля: УЕФА сегодня должен решить дальнейшую судьбу футбольного сезона. Из-за пандемии коронавируса почти вся футбольная жизнь на континенте парализована; на борьбу с коронавирусом мир бросает все силы и ресурсы. В местах массовых заболеваний спортивные объекты экстренно превращают в госпитали.
Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 8:45.
2020-04-01
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