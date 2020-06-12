Факты ICTV. Спорт 7:45 (12.06.2020)

Самые актуальные спортивные события 12 июня: футбольный чемпионат Украины в Первой Лиге все же доиграют. Такое судьбоносное решение приняли накануне на конференции всех клубов профессиональной футбольной лиги; испанский Ла Лига накануне официально возобновила чемпионат в Примере; Никита Маштаков с Вячеславом Белинским, Владислав Манафов с Маратом Девятьяров сыграют в полуфинале теннисного турнира, который проходит в Ирпене.

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