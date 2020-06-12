Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV. Спорт 7:45 (12.06.2020)

Самые актуальные спортивные события 12 июня: футбольный чемпионат Украины в Первой Лиге все же доиграют. Такое судьбоносное решение приняли накануне на конференции всех клубов профессиональной футбольной лиги; испанский Ла Лига накануне официально возобновила чемпионат в Примере; Никита Маштаков с Вячеславом Белинским, Владислав Манафов с Маратом Девятьяров сыграют в полуфинале теннисного турнира, который проходит в Ирпене.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 8:45 (12.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (12.06.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (12.06.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (12.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (12.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (12.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (12.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (12.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (12.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (12.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (11.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (11.06.2020)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (11.06.2020)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (11.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (11.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (11.06.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка