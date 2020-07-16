Факты ICTV. Спорт 7:45 (16.07.2020)

Самые актуальные спортивные события 16 июля: в украинской футбольной Премьер-лиге может определиться вице-чемпион. В очном поединке Динамо и Зари, победитель, скорее всего, получит серебро и вторую путевку в Лигу Чемпионов; Евгений Шахов забил свой первый мяч в составе итальянского Лечче. Украинец вышел на замену в матче против Фиорентины, когда его команда проигрывала 0:3 и отметился голом престижа.

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