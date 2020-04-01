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Факты ICTV. Спорт 8:45 (01.04.2020)

Самые актуальные спортивные события 1 апреля: бой Виктора Постола за титул чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе снова переносится; единственная страна Европы, где сейчас играют в футбол — Беларусь; кроме помощи, спортсмены активно пропагандируют необходимость соблюдать карантин и сами показывают, как можно разнообразить свою домашнюю изоляцию.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 7:45.

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