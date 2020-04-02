Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Спорт

Факты ICTV. Спорт 8:45 (02.04.2020)

Самые актуальные спортивные события 2 апреля: пока футболисты на карантине, они вынуждены погружаться в виртуальный футбол. Наш Александр Зинченко демонстрирует высокий уровень не только с мячом, но и с джойстиком; из-за переноса Олимпиады на 2021, японцы получили возможность растянуть эстафету олимпийского огня. Теперь вместо запланированных нескольких месяцев, факел может путешествовать по стране более года.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 7:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (02.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (02.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (02.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (02.04.2020)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (02.04.2020)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (02.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (02.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (02.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (02.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (02.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (02.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (02.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (01.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (01.04.2020)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (01.04.2020)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (01.04.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка