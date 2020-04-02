Факты ICTV. Спорт 8:45 (02.04.2020)

Самые актуальные спортивные события 2 апреля: пока футболисты на карантине, они вынуждены погружаться в виртуальный футбол. Наш Александр Зинченко демонстрирует высокий уровень не только с мячом, но и с джойстиком; из-за переноса Олимпиады на 2021, японцы получили возможность растянуть эстафету олимпийского огня. Теперь вместо запланированных нескольких месяцев, факел может путешествовать по стране более года.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 7:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.