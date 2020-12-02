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Факты ICTV. Спорт 8:45 (02.12.2020)

Самые актуальные спортивные события 2 декабря: донецкий Шахтер второй раз поразил мадридский Реал, горняки дома снова обыграли королевский клуб и вплотную приблизились к выходу в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА; свой матч Лиги чемпионов сыграет Динамо Киев, киевляне на выезде встретятся с Ювентусом; хоккейный клуб Сокол вплотную приблизился к первому месту в Украинской хоккейной Лиге.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 1 декабря.

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