Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Спорт

Факты ICTV. Спорт 8:45 (07.04.2020)

Самые актуальные спортивные события 7 апреля: окружной суд США в восточном Нью-Йорке предъявил обвинение ФИФА, а именно ее бывшему руководству за получение взяток от России и Катара; клубы итальянской Серии А договорились о сокращении зарплат игрокам на время карантина; в Германии все больше клубов Бундеслиги возобновляют тренировки на своих базах.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 7:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 8:45 (07.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (07.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (07.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (07.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (07.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (07.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (07.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (07.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (06.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (06.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (06.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (06.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (06.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (06.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (06.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (06.04.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка