Факты ICTV. Спорт 8:45 (07.04.2020)

Самые актуальные спортивные события 7 апреля: окружной суд США в восточном Нью-Йорке предъявил обвинение ФИФА, а именно ее бывшему руководству за получение взяток от России и Катара; клубы итальянской Серии А договорились о сокращении зарплат игрокам на время карантина; в Германии все больше клубов Бундеслиги возобновляют тренировки на своих базах.

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