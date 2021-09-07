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Дарина Реготун |

Факты ICTV. Спорт 8:45 (07.09.2021)

Самые актуальные спортивные события 7 сентября: товарищеской встречей с Чехией завтра завершает сентябрьский период матчей футбольная сборная Украины; Свитолина сегодня вечером поборется за выход в полуфинал US Open; в матче бейсбольной лиги США между Бостоном и Тампой Бэй бросок питчера Ред Сокс Биттер гостей не удалось хорошо отбить и мяч рикошетом от биты попал в маску судьи.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 6 сентября.

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