Факты ICTV. Спорт 8:45 (12.02.2021)

Самые актуальные спортивные события 12 февраля: Динамо Киев на стадионе имени Лобановского примет Олимпик, а главный конкурент киевлян Шахтер в Ковалевке сойдется с Колосом; уже шестой трофей в прошлом сезоне завоевала мюнхенская Бавария; сохраняет шансы на хотя бы один трофей нынешнего сезона лондонский Челси; Краматорск в зрелищном матче обыграл на выезде херсонский Днепр.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 11 февраля.

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