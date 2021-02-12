Факты ICTV. Спорт 8:45 (12.02.2021)
Самые актуальные спортивные события 12 февраля: Динамо Киев на стадионе имени Лобановского примет Олимпик, а главный конкурент киевлян Шахтер в Ковалевке сойдется с Колосом; уже шестой трофей в прошлом сезоне завоевала мюнхенская Бавария; сохраняет шансы на хотя бы один трофей нынешнего сезона лондонский Челси; Краматорск в зрелищном матче обыграл на выезде херсонский Днепр.
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2021-02-12
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