Факты ICTV. Спорт 8:45 (23.11.2020)

Самые актуальные спортивные события 23 ноября: Динамо Киев увеличило свое лидерство после 10 тура украинской Премьер-Лиги; в Украинской Хоккейной Лиге вторую победу над действующим чемпионом Кременчугом получил ХК Донбасс; украинский пловец Михаил Романчук продемонстрировал новый лучший результат; молодежная сборная Украины на чемпионате Европы по боксу завоевала 15 медалей.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 21 ноября.

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