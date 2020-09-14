Факты ICTV празднуют 20-летие: как программа стала брендом качественных новостей

Программа о людях и для людей – Фактам ICTV исполняется 20 лет.

18 сентября 2000 года в эфир вышел первый информационный выпуск – с маленькой студии, молодая и талантливая команда, громко заявила о себе в украинском телеэфире.

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Желание искать, творить, креативить и менять страну не давало права на поражение. С тех пор Факты ICTV стали настоящим брендом качественных и объективных новостей.

Но без эффективной команды не было мощного старта и нынешних побед. Елена Фроляк, Оксана Соколова, Александр Семирядченко, Иванна Коберник, Елена Громницкая, Артем Шевченко – это те люди, с которых и начинались Факты ICTV, хорошо помнят свои первые эфиры и сюжеты, взлеты и неудачи.

— Я пришла туда обычным репортером и начинала с сюжетов о конкрусах красоты в детских садах и получала там много шансов. Шансы делать другие темы, увидеть других людей, шансы увидеть другие стандарты, – вспоминает ведущая авторской программы Факты недели Оксана Соколова.

Также Факты ICTV закалили немало и других журналистов, в том числе даже и нынешнюю пресс-секретаршу президента Украины Юлию Мендель.

Факты ICTV стали школой реальной журналистики, отсюда двигаются только вперед.

Также в этом году телеканал ICTV перешел на HD-качество вещания, что активно внедряется в Украине.

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