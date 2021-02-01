Факты ICTV — Выпуск 12:45 (01.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более две тысячи новых больных Covid в Украине, но и тестов сделано немного. В то же время, вакцины от коронавируса поступят уже через две недели; на Донбассе стало жарче. С самого утра российские боевики вели обстрелы наших позиций. А за сутки осуществили 9 атак; они ежедневно работают с больными Covid, но не имеют ни доплат, ни страховок — скандальная история от медиков из Николаева.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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