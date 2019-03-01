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Факты ICTV – Выпуск 12:45 (01.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: монетизация субсидий и индексация пенсий. В парламенте час вопросов к правительству; 5 лет оккупации. Первого марта 2014 года Совет РФ позволила Путину оккупировать Крым и ввести войска в Украину; 7 га леса за считанные дни. Под Киевом ради жилого массива уничтожают столетние деревья.

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