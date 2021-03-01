Факты ICTV — Выпуск 12:45 (01.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: течение болезни становится тяжелее, а коронавирус вкладывает в кровати все больше молодых людей; из-за обстрелов российских оккупантов погиб украинский солдат, враг применяет тяжелые калибры; в Верховной Раде должна заработать сенсорная кнопка; ушел из жизни первый министр иностранных дел независимой Украины — Анатолий Зленко.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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