Факты ICTV – Выпуск 12:45 (01.04.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.04.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первая мировая реакция – депутаты от Бундестага не выявили нарушений на украинских выборах; время затишья на передовой, за сутки на фронте раздался лишь один выстрел; никаких теплых отношений – с сегодняшнего дня потерял силу договор между Россией и Украиной о дружбе.

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