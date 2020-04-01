Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (01.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: с утра, еще у 24 украинцев обнаружили коронавирус. Теперь инфицированных 669, а в мире более 860 тыс. зараженных; один наш военный погиб, есть раненые — враг не прекращает обстрелов; маски, аппараты искусственного дыхания и другое оборудование — большой бизнес в мире перепрофилируется, чтобы вместе со всеми преодолевать эпидемию; никаких шуток о коронавирусе — сегодня в день смеха многие страны мира запретили гражданам шутить на тему пандемии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 21:10 (01.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (01.04.2020)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (01.04.2020)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (01.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (01.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (01.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (01.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (01.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (01.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (01.04.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (01.04.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (01.04.2020)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (01.04.2020)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (01.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (01.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (01.04.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка