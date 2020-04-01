Факты ICTV — Выпуск 12:45 (01.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: с утра, еще у 24 украинцев обнаружили коронавирус. Теперь инфицированных 669, а в мире более 860 тыс. зараженных; один наш военный погиб, есть раненые — враг не прекращает обстрелов; маски, аппараты искусственного дыхания и другое оборудование — большой бизнес в мире перепрофилируется, чтобы вместе со всеми преодолевать эпидемию; никаких шуток о коронавирусе — сегодня в день смеха многие страны мира запретили гражданам шутить на тему пандемии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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