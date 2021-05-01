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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (01.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирусный шторм продолжает бушевать в Индии; российские наемники сбросили ВОГ-17 на наши позиции; почему из Азовского моря исчезает рыба; Украина остается в пятерке стран-лидеров по распространению коронавируса; украинские военные готовятся праздновать Воскресение Христово.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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