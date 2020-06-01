Факты ICTV — Выпуск 12:45 (01.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: начался третий этап ослабления карантина, запустили железную дорогу и автобусное сообщение; в Киеве и области заработала автоматическая видеофиксация превышения скорости; на Закарпатье столкновения с таможенниками; корабль компании Илона Маска успешно пристыковался к Международной космической станции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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