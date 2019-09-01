Факты ICTV – Выпуск 12:45 (01.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: стрельба в американском штате Техас, 5 погибших и более 20 раненых; 80 лет начала Второй мировой войны, в Польше вспоминают жертв войны; будут ли пускать непривитых детей в школу; в шаге от абсолютного чемпионства, Василий Ломаченко выиграл бой за титул WBC.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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