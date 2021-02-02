Факты ICTV — Выпуск 12:45 (02.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине прибавилось более 2 тыс. 300 больных коронавирусом; тарифная политика, судоустройство, инвестиции — парламент принял план работы на 5-ю сессию; на Донбассе оккупанты продолжают огневые провокации; сложные погодные условия прогнозируют в Украине — из-за сильных снегопадов в украинских Карпатах ожидают схода лавин.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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