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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (02.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: впервые за семь недель резко возросло количество больных коронавирусом в мире; в Раде заработала сенсорная кнопка; в парламенте внесли законопроекты президента относительно судебной реформы; цены на топливо летят вверх; из-за недоверия к роддомам, роженицы часто выбирают рожать дома.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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