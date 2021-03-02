Факты ICTV — Выпуск 12:45 (02.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: впервые за семь недель резко возросло количество больных коронавирусом в мире; в Раде заработала сенсорная кнопка; в парламенте внесли законопроекты президента относительно судебной реформы; цены на топливо летят вверх; из-за недоверия к роддомам, роженицы часто выбирают рожать дома.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.