Факты ICTV – Выпуск 12:45 (02.04.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.04.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские боевики усилили активность на передовой – за сутки 18 обстрелов. Есть раненые; Кремль пугает Тополями – в тверской области начались военные учения с использованием ракетных систем; участники войны в Донбассе в Коломые, собирают мусор, чтобы реализовывать в городе чистые проекты.

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