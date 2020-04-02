Факты ICTV — Выпуск 12:45 (02.04.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине обнаружили уже 804 случая заражения коронавирусом. И первый зафиксировано в ВСУ; на фронте трое раненых — несмотря на призывы прекратить огонь на время эпидемии, российские наемники продолжают обстрелы; количество больных коронавирусом в мире приближается к миллиону человек; цены на топливо снижаются — за неделю, из-за удешевления нефти упали в среднем на две грн.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2020-04-02
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