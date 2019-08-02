Факты ICTV – Выпуск 12:45 (02.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана; США выходят из ядерного договора с Россией; в Ровенской области завершились двухмесячные обучения горных штурмовиков.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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