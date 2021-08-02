Факты ICTV — Выпуск 12:45 (02.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: непогода в Украине. Пять сотен населенных пунктов без света. Во Львове из-за урагана двое погибших; горят Турция, Греция и Италия. В Турции восемь погибших, арестовали предполагаемого поджигателя; как выбрать кондиционер; Факты встречали с Токио бронзового призера Элину Свитолину; как сделать самокаты на украинских дорогах безопасными.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.