Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Факты. Выпуски
Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (02.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: непогода в Украине. Пять сотен населенных пунктов без света. Во Львове из-за урагана двое погибших; горят Турция, Греция и Италия. В Турции восемь погибших, арестовали предполагаемого поджигателя; как выбрать кондиционер; Факты встречали с Токио бронзового призера Элину Свитолину; как сделать самокаты на украинских дорогах безопасными.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV. Спорт 8:45 (02.08.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (02.08.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (02.08.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (02.08.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (01.08.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (01.08.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (01.08.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (01.08.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (31.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (31.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (31.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (31.07.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (30.07.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (30.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (30.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (30.07.2021)
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка