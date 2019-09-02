Факты ICTV – Выпуск 12:45 (02.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Владимир Зеленский проводит встречу с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов; с сегодняшнего дня начинается подготовка к встрече в нормандском формате; в учебных заведениях массово отказываются от советских линеек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.