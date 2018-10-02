Факты ICTV – Выпуск 12:45 (02.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: скорость не установлена, а главный свидетель не найдена – очередной день суда над Зайцевой; социальные блага в обмен на землю – малоимущие села активно присоединяются к крупным городам; как в Польше ухаживают за бездомными животными.

Опубликовано Октябрь, 02 в 13:46



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